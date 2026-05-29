В Красноярске военные следователи проверили мигрантов на городских рынках

В Красноярске следователи военного следственного отдела Следственного комитета России по Красноярскому гарнизону совместно с сотрудниками полиции и военного комиссариата провели рейд по выявлению лиц, получивших российское гражданство и не вставших на воинский учет. В ходе рейда были проверены рынки, где работают мигранты. В результате были выявлены четверо граждан, которые получили российское гражданство, но по различным причинам не состоят на воинском учете. Им были вручены повестки о прибытии в военный комиссариат по месту жительства, для прохождения военно-врачебной комиссии и постановки на воинский учет.