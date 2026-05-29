В Хабаровске наградили сотрудников поисково-спасательного отряда

В Хабаровске сотрудникам поисково-спасательного отряда МКУ «Центр проведения спасательных работ и подготовки населения к действиям в ЧС» вручили почётные грамоты за профессионализм и вклад в обеспечение безопасности жителей города, — сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
Церемония награждения была приурочена ко Дню пожарной охраны России и состоялась в здании городской администрации.
Председатель Хабаровской городской думы Андрей Белоглазов отметил, что работа спасателей часто остаётся незаметной для большинства жителей, однако именно от их оперативности и подготовки зависят человеческие жизни и безопасность горожан.
«Мы гордимся нашими коллегами: их ежедневный труд — это спасённые жизни и спокойствие хабаровчан», — подчеркнул Андрей Белоглазов.
Сотрудникам поисково-спасательного отряда пожелали спокойных дежурств, благополучного возвращения домой после выездов и дальнейших успехов в службе.