Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске наградили сотрудников поисково-спасательного отряда

Торжественная церемония прошла в городской администрации.

В Хабаровске сотрудникам поисково-спасательного отряда МКУ «Центр проведения спасательных работ и подготовки населения к действиям в ЧС» вручили почётные грамоты за профессионализм и вклад в обеспечение безопасности жителей города, — сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

Церемония награждения была приурочена ко Дню пожарной охраны России и состоялась в здании городской администрации.

Председатель Хабаровской городской думы Андрей Белоглазов отметил, что работа спасателей часто остаётся незаметной для большинства жителей, однако именно от их оперативности и подготовки зависят человеческие жизни и безопасность горожан.

«Мы гордимся нашими коллегами: их ежедневный труд — это спасённые жизни и спокойствие хабаровчан», — подчеркнул Андрей Белоглазов.

Сотрудникам поисково-спасательного отряда пожелали спокойных дежурств, благополучного возвращения домой после выездов и дальнейших успехов в службе.