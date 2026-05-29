Ракета New Glenn компании Blue Origin взорвалась при испытаниях во Флориде

Тяжелая ракета-носитель New Glenn компании Blue Origin взорвалась во время испытаний на стартовой площадке во Флориде. Это следует из трансляций с сайтов NASASpaceFlight.com и SpaceFlight Now.
На кадрах видно, как у основания ракеты появляется яркая вспышка, после чего происходит мощный взрыв.
Blue Origin подтвердила в соцсети X «аномалию» при испытании ракеты. Владелец компании Джозеф Безос заявил, что пострадавших среди сотрудников нет, и призвал не делать преждевременных выводов о причинах аварии.
— Очень сложный день, но мы восстановим то, что нужно восстановить, и вернемся к полетам, — написал Безос.
Первый запуск New Glenn прошел в январе прошлого года. В ходе предыдущего старта в апреле ракета не смогла вывести на нужную орбиту спутник мобильной связи BlueBird 7.
Китай в воскресенье, 24 мая, осуществил запуск пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-23» с тремя членами экипажа к китайской орбитальной станции «Тяньгун». Пуск состоялся в 23:08 по пекинскому времени (18:08 по московскому) с космодрома Цзюцюань.