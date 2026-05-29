Мошенники запугивают кражей биометрии и предлагают перевод на свой счёт

Специалисты Т-Банка сообщили о новой схеме телефонного мошенничества. Злоумышленники звонят жертве, чтобы просто «разговорить» её, а затем перезванивают от имени вымышленного «центра цифровой безопасности». Они заявляют, что во время предыдущего звонка неизвестные записали голос клиента, с помощью нейросетей сделали речевые заготовки и обошли систему безопасности «Госуслуг». Этого, по их словам, достаточно, чтобы взломать банковский счёт и украсть все сбережения.