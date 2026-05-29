Мошенники запугивают кражей биометрии и предлагают перевод на свой счёт

Специалисты Т-Банка сообщили о новой схеме телефонного мошенничества. Злоумышленники звонят жертве, чтобы просто «разговорить» её, а затем перезванивают от имени вымышленного «центра цифровой безопасности». Они заявляют, что во время предыдущего звонка неизвестные записали голос клиента, с помощью нейросетей сделали речевые заготовки и обошли систему безопасности «Госуслуг». Этого, по их словам, достаточно, чтобы взломать банковский счёт и украсть все сбережения.
Следом жертве звонят якобы из банка или силовых структур (Банка России, МВД, ФСБ, Росфинмониторинга). Они сообщают, что неизвестные уже попытались вывести деньги, но операцию приостановили. Для спасения сбережений жертве предлагают временно перевести их на «защищённый» счёт, который на самом деле принадлежит мошенникам.
Однако руководитель центра экосистемной идентификации Т-Банка Михаил Булатов пояснил, что даже если злоумышленники запишут голос человека, взломать «Госуслуги» или счёт с помощью этой записи им не удастся. Голосовая аутентификация для входа в государственные сервисы не предусмотрена, а в банках настроена строгая многоуровневая защита.
«Помните, что ваши биометрические данные не подделать. И не верьте на слово незнакомцам, которые утверждают обратное», — сказали в банке.
За прошлый год с помощью проверки по биометрии в Т-Банке предотвратили хищения на сумму 272 миллиона рублей.