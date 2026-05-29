На Дону задержали наладчика узла связи телефонных мошенников

В Ростове‑на‑Дону полицейские задержали 22‑летнего жителя Краснодарского края, организовавшего нелегальный узел связи для телефонных мошенников. Об этом сообщила пресс‑служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.
Задержание прошло при силовой поддержке бойцов Росгвардии. По данным следствия, в конце апреля текущего года кураторы арендовали для подозреваемого жилое помещение в одном из муниципалитетов области. Там он установил пять GSM‑шлюзов для пропуска международного телефонного трафика и регулярно заменял в них сим‑карты.
Мошенники дистанционно использовали оборудование для звонков гражданам РФ, а задержанный получал за его обслуживание 10 тысяч рублей ежедневно.
В ходе обыска у подозреваемого изъяли: ноутбук, два маршрутизатора, 40 антенн, шесть мобильных телефонов, более 500 сим‑карт разных операторов.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 274.3 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.