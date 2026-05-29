Адвокат предупредила об отказе в обслуживании за разговор по телефону на АЗС

Разговор на АЗС по телефону вне салона автомобиля с 1 июня может грозить автовладельцам отказом в обслуживании или внесением в черные списки на заправочной станции. Об этом сообщила адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева.
С 1 июня МЧС и топливные операторы ужесточают противопожарные правила работы АЗС. На заправках будет запрещено пользоваться телефоном у колонки вне салона авто из-за опасности случайной искры. Исключение — оплата по QR-коду на терминале.
— На сегодняшний день нет отдельной статьи административной ответственности за эти нарушения, однако надо учитывать, что автозаправочные станции — это частная территория, и они вправе отказать в обслуживании, то есть не включить колонку, аннулировать оплату или потребовать освободить территорию, внести в черный список, — сказала Гребнева ТАСС.
Адвокат добавила, что не исключен и вызов полиции, если сотрудники АЗС сочтут действия нарушителя угрозой безопасности.
