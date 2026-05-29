Молодежь в России стала чаще выбирать рабочие специальности

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Молодежь за последние три года в России стала чаще выбирать рабочие специальности вместо офисных профессий.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования hh.ru: «Динамика резюме соискателей в возрасте 14−18 лет подтверждает рост интереса к рабочим специальностям. С 2023 по 2026 год число анкет разнорабочих в этой возрастной группе выросло в 11 раз (с 1,5 тысяч до 16,5 тысяч)».
Аналогичная ситуация наблюдается и среди россиян в возрасте от 19 до 30 лет: здесь количество резюме желающих трудиться по рабочей специальности за три года увеличилось в четыре раза. Анкет от упаковщиков и грузчиков стало больше почти в три раза, продолжает стабильно расти интерес к работе водителями.
При этом спрос на дизайн и программирование вырос всего в 1,5 раза, а интерес к копирайтингу и вовсе упал почти вдвое.