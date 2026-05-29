Куда сходить на День защиты детей в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ко Дню защиты детей в краевой столице подготовили масштабную праздничную программу. Мероприятия пройдут 31 мая, 1 и 2 июня на разных площадках.
Одним из главных событий станет праздник на острове Татышев, во время которого состоится шествие юных горожан. 31 мая в 13:00 около 500 детей в национальных костюмах представят многонациональный Красноярск. В колонне пройдут воспитанники детских садов, школьники, участники творческих коллективов и национально-культурных автономий. Подробнее о празднике НИА Красноярск писало тут.
1 июня в 12:00 на площади перед администрацией города традиционно поднимут флаг детства. Праздничные программы пройдут в парках и молодежных пространствах. Например, в «Роевом ручье» готовят семейный праздник «Приключение Бориса в стране чудес» с квестами, концертом и тематическими экскурсиями. В парке «Окраинка» откроют летний сезон с мастер-классами, играми, концертами и ярмаркой ремесленников.
В этот же день стартует новый сезон проекта «АРТ-Берег» на Центральной набережной. Для гостей выступят музыкальные коллективы, танцевальные студии и диджеи.
В молодежном центре «Вектор» в 17:00 пройдет своп-вечеринка, где красноярцы смогут обменяться детскими вещами для малышей до 7 лет.
Праздничные мероприятия организуют и в районах города. В Советском районе в 10 утра на стадионе «Металлург» проведут спортивные соревнования, в Ленинском районе в 11:00 в парке имени 1 Мая состоится концерт и флешмоб, а в Октябрьском районе в озеро-парке Октябрьский пройдет праздник «Лето без интернета» с играми и шоу мыльных пузырей.
В Свердловском районе с 17:00 на площади имени Якова Свердлова организуют большой вечерний праздник с концертами, мастер-классами и флешмобом с воздушными шарами.
Кроме того, праздничные мероприятия пройдут в Березовке, Минино, Дрокино, Элите и Солонцах. Для детей подготовят игры, эстафеты и мастер-классы.
2 июня празднование продолжится. В сквере Сурикова в 11 утра в Центральном районе пройдет детская спартакиада «Здравствуй, лето!», а в сквере Кировский с полудня организуют районный праздник «Маленькие герои большого города» с шествием в национальных костюмах, конкурсом детского транспорта, концертами и бесплатной сахарной ватой. В Железнодорожном районе детей с 10:30 ждут в парке имени Гагарина, где состоятся мастер-классы и развлекательная программа.
Завершится праздничный марафон вечером в Большом концертном зале филармонии, где пройдет краевой проект «Дети большой реки» с участием детских коллективов и юных артистов с ограниченными возможностями здоровья.
