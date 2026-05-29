В Хабаровском крае в заповеднике насчитали до 100 тысяч редких птиц

В Хабаровском крае сотрудники Буреинского заповедника рассказали, что самым многочисленным краснокнижным видом на особо охраняемой территории оказалась дикуша — редкая таёжная птица семейства тетеревиных, — сообщает МАХ-канал Буреинского заповедника.
По оценкам специалистов, на территории заповедника обитают от 80 до 100 тысяч дикуш. Для вида, занесённого в Красную книгу, такие показатели называют уникальными.
Сохранить крупную популяцию удалось благодаря заповедному режиму, отсутствию охоты и сохранности елово-пихтовых лесов с кедровым стлаником — именно такие места считаются идеальной средой для птицы.
В заповеднике также отмечают, что через территорию проходят миграционные пути сапсанов — самых быстрых хищных птиц в мире. Кроме того, в поймах Левой и Правой Буреи гнездятся редкие чёрные журавли.
Сотрудники заповедника называют территорию настоящим «птичьим раем» Дальнего Востока.