Правительство Италии раскололось из-за вопроса членства Украины в ЕС

В итальянском правительстве возникли разногласия вокруг перспектив вступления Украины в Европейский союз. Об этом сообщает Il Fatto Quotidiano.
«Вопрос о вступлении Украины в ЕС разделяет Европу, а также итальянское правительство», — следует из материала.
На фоне активизации обсуждений между Киевом и Брюсселем партия вице-премьера Италии Маттео Сальвини выступила категорически против поддержки украинского членства в Евросоюзе.
По данным газеты, помимо несоответствия необходимым критериям, вступление Украины в блок повлечет за собой значительные экономические и социальные последствия для ЕС.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина не готова к вступлению в Евросоюз. По его словам, пока неясно, какую пользу Киев сможет принести объединению.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал заявления Украины о членстве в ЕС брехней и стопроцентным враньем, которые направлены на успокоение людей.