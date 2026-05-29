Правительство Италии раскололось из-за вопроса членства Украины в ЕС

IFQ: вопрос евроинтеграции Украины расколол правительство Италии.

Источник: Комсомольская правда

В итальянском правительстве возникли разногласия вокруг перспектив вступления Украины в Европейский союз. Об этом сообщает Il Fatto Quotidiano.

«Вопрос о вступлении Украины в ЕС разделяет Европу, а также итальянское правительство», — следует из материала.

На фоне активизации обсуждений между Киевом и Брюсселем партия вице-премьера Италии Маттео Сальвини выступила категорически против поддержки украинского членства в Евросоюзе.

По данным газеты, помимо несоответствия необходимым критериям, вступление Украины в блок повлечет за собой значительные экономические и социальные последствия для ЕС.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина не готова к вступлению в Евросоюз. По его словам, пока неясно, какую пользу Киев сможет принести объединению.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал заявления Украины о членстве в ЕС брехней и стопроцентным враньем, которые направлены на успокоение людей.

