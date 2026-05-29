Сенатор Мурог: новые дисциплины в ЕГЭ потребуют сократить время на иные предметы

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Предложение ввести ЕГЭ по новым дисциплинам актуально, но расширение перечня экзаменов должно сопровождаться сокращением материала по другим предметам. Таким мнением поделился с ТАСС член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре профессор Игорь Мурог.
Ранее ТАСС сообщал, что победитель шоу «Титаны» учитель физкультуры Николай Бобылев предложил запустить в тестовом режиме ЕГЭ по физкультуре с теоретическими и практическими заданиями.
«Нахожу, что предложение учителя физкультуры Николая Бобылева о введении ЕГЭ по физкультуре в тестовом режиме действительно актуально. Согласно данным последних исследований, около 70% российских старшеклассников испытывают дефицит физической активности, что негативно сказывается на их здоровье и успеваемости. Введение стандартизированной формы оценки физической подготовленности может способствовать повышению мотивации подростков заниматься спортом», — сказал Мурог.
Кроме того, по его словам, в список предметов обязательной государственной аттестации перспективно включить информатику и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) — эти дисциплины уже присутствуют во многих образовательных системах. Однако, как считает сенатор, к расширению числа предметов для сдачи ЕГЭ нужно подходить взвешенно. Исследования показывают: чрезмерная нагрузка на учащихся ведет к снижению эффективности учебного процесса, а оптимальное количество предметов для успешной подготовки к экзаменам — от трех до пяти. «Поэтому считаю, что введение новых дисциплин должно сопровождаться сокращением объема материала по другим предметам», — сказал Мурог.
Во время Всероссийского съезда учителей физической культуры в Тульской области Бобылев предложил запустить в тестовом режиме ЕГЭ по физкультуре с теоретическими и практическими заданиями, отметив, что экзамен не должен быть очень сложным. Он также подчеркнул, что физкультура требует не только практических навыков, но и гуманитарных и технических знаний.