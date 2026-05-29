Господдержку на развитие производства получил сельхозкооператив из Хабаровского района

Это стало возможным благодаря поручительству от Гарантийного фонда. Всего с начала года Фонд предоставил малым и средним предприятиям края 90 поручительств, что позволило им получить финансирование на свои проекты в размере 2,85 млрд рублей. Поддержка оказывается в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» (федеральный проект «Малое и среднее предпринимательство»). «В этом году Гарантийный фонд уже помог 5 предприятиям края, работающим в сфере сельского хозяйства и рыболовства. Полученные поручительства позволили бизнесу взять кредиты на сумму 309 млн рублей. Причем три предприятия специализируются на растениеводстве», — отметила директор Гарантийного фонда Елена Литвина. Сельхозпотребкооператив «Некрасовское подворье» из села Некрасовка в Хабаровском районе получил средства на покупку удобрений. Получить консультацию в Гарантийном фонде можно по телефонам: 8 (4212) 757−393, 747−393 или по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, 51, 3 этаж.