Сергей Безруков обнаружил на книжной ярмарке в Уфе уникальные книги

В эти дни в Башкирии проходит международная книжная ярмарка «Китап-Байрам». В числе именитых гостей — народный артист России и Башкортостана Сергей Безруков. Своими впечатлениями от большого книжного праздника в Уфе актер поделился в соцсетях.
"Всегда с удовольствием откликаюсь на предложения, связанные с книгами — ярмарки, выставки, встречи с писателями. Конечно, чтение — процесс интимный, предполагающий тишину и уединение, но иногда приятно и видеть единомышленников, разделяющих твое увлечение литературой.
Сегодня по приглашению главы Республики Радия Хабирова побывал на открытии четвертой международной ярмарки «Китап-Байрам» в Уфе, что переводится как книжный праздник, праздник для читающего народа.
И чего ж здесь только нет! Все шатры и прилавки обойти, разумеется, не удалось, задержался около уникальных войлочных книг, настоящее произведение башкирских мастеров народных промыслов. А сколько детских изданий!
Собственно, для меня этот праздник начался еще вчера, когда Альфия Каримова, дочь классика башкирской литературы Мустая Карима, подарила мне сборник стихов отца. Принято с благодарностью, с огромной, огромной благодарностью!", — рассказал он своим подписчикам.
Ранее Уфа увидела Сергея Безрукова в роли Маленького принца.