В Биробиджане суд взыскал 25 тысяч рублей за побои ребёнка

В Биробиджане суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетней девочки, пострадавшей после конфликта на улице. — сообщает прокуратура Еврейской автономной области.
По данным надзорного ведомства, инцидент произошёл в марте 2025 года в районе улицы Чапаева. 37-летняя женщина толкнула несовершеннолетнюю дочь местной жительницы, в результате чего ребёнок получил ушибы.
Суд установил, что ранее женщина была признана виновной по статье о побоях (ст. 6.1.1 КоАП РФ) и оштрафована на 5 тысяч рублей.
После обращения матери девочки в суд прокурор поддержал исковые требования, указав на наличие законных оснований для компенсации морального вреда.
Биробиджанский районный суд удовлетворил иск и взыскал в пользу несовершеннолетней 25 тысяч рублей компенсации. Решение пока не вступило в законную силу.