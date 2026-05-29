В Хабаровске перед Днём города вспомнили его основателей

Цветы к памятникам Муравьёву-Амурскому и Якову Дьяченко возложили в преддверии Дня города.

В Хабаровске прошли памятные мероприятия, посвящённые основателям краевой столицы — графу Николаю Муравьёву-Амурскому и капитану Якову Дьяченко, — сообщает пресс-служба администрации города.

В церемонии приняли участие мэр Хабаровска Сергей Кравчук, председатель городской думы Андрей Белоглазов, почётные граждане города, представители духовенства, военнослужащие, молодёжь и жители краевой столицы.

По традиции участники сначала возложили цветы к памятнику генерал-губернатору Восточной Сибири Николаю Муравьёву-Амурскому, а затем почтили память капитана Якова Дьяченко — командира отряда, основавшего в 1858 году военный пост Хабаровка на берегу Амура.

Как отметил Сергей Кравчук, память о людях, стоявших у истоков города, остаётся важной частью истории Хабаровска.

«Мы обязаны помнить свою историю и знать, как зарождался Хабаровск. На долю Якова Дьяченко и его соратников выпали тяжелейшие испытания — глухая тайга и суровый климат. Но они выстояли и построили военный пост, который сегодня превратился в один из красивейших и успешных городов России», — сказал мэр.

Глава города также напомнил, что основанию Хабаровки предшествовало подписание Айгунского договора, определившего государственную границу между Россией и Китаем.