Беспилотник врезался в жилой дом в румынском городе Галац, двое пострадали

В румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью, беспилотник врезался в жилой дом. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщила Служба экстренного реагирования Румынии (IGSU) в соцсети.
По предварительным данным, пострадали два человека. Беспилотник упал на жилой дом, что привело к возгоранию квартиры на 10-м этаже. Двое жителей горящей квартиры эвакуировались самостоятельно.
На месте работали подразделения IGSU Галац, сотрудники МВД и специалисты SRI.
20 мая руководство Литвы эвакуировали в укрытия из-за воздушной тревоги, объявленной в связи с угрозой беспилотника. По информации СМИ, в тот день власти объявили воздушную опасность для жителей Игналинского, Утенского, Швенченского и Зарасайского районов и Вильнюса.
18 мая национальный центр Литвы по управлению кризисами сообщил, что беспилотный летательный аппарат, упавший на территории Литвы, предположительно, был запущен Украиной. Дрон упал неподалеку от деревни Самане Утенского района в восточной части страны. Аппарат разбился в поле.