В Ростовской области утром 29 мая объявили отбой беспилотной опасности

Утром в пятницу, 29 мая, на территории Ростовской области сняли режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своих социальных сетях сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова в 5:58.
— Внимание, отбой угрозы применения БПЛА по Ростовской области и Таганрогу, — написала глава администрации.
Напомним, 20 мая в небе над Ростовом-на-Дону силы противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников. Обломки аппаратов упали на 24-этажную новостройку в Первомайском районе города, частично повредив верхние этажи здания.
В результате инцидента травмы средней степени тяжести получил один человек. Пострадавшего мужчину доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Погибших и возгораний на территории объекта не зафиксировано.
