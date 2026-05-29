Макеевка в ДНР хорошеет

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Продолжается обновление инфраструктуры в жилмассиве Красногвардейского района Макеевки.

Источник: НИА Красноярск

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» строим большую детскую и спортивную площадку с безопасным покрытием. Здесь будут и локации с тренажерами для занятий спортом маломобильных граждан, и комфортная зона отдыха для родителей малышей.

Этот проект — один из ярких примеров, когда жители проголосовали за благоустройство своего двора и получили поддержку от федерального центра. Сейчас продолжается Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства — от активности и вовлеченности людей зависит, как изменится пространство вокруг.

Пообщался с местными жителями, обсудили ремонт внутриквартальных дорог, установку тротуаров и освещения по дороге в 58-ю школу. В микрорайоне нет аптеки, проработаем этот вопрос с бизнесом, а до этого наладим выезд мобильной группы. Решать многие вопросы сферы ЖКХ помогает практика назначения старшего по дому. Ее будем расширять во всех муниципалитетах региона.

Кроме благоустройства территории по Народной программе «Единой России» в микрорайоне идет капремонт многоквартирного дома, — в этом нам помогает Московская область, — и восстановление детского сада № 127 вместе с Югрой. Детский сад после ремонта начнет принимать детей с двухмесячного возраста. Группа предусмотрена для шести воспитанников.

Об этом сообщил ТГ-канал Дениса Пушилина.

Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
