В Ачинский перинатальный центр поступило высокотехнологичное оборудование

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Семь стационарных вакуумных аспираторов для новорожденных закупили для Ачинского перинатального центра в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства» нацпроекта «Семья».
Новые аппараты будут использовать в отделениях патологии новорожденных, недоношенных детей и анестезиологии-реанимации, отмечает пресс-служба краевого минздрава.
Вакуумные аспираторы (экстракторы) марки «Вакус 7305» позволяют эффективно удалять различные жидкости и фрагменты тканей в процессе родовспоможения и реанимационной помощи новорожденным. Аппараты обладают высокой производительностью — до сорока литров в минуту, и оснащены двумя полимерными емкостями по 2,5 литра каждая.
Оборудование эргономично и удобно в использовании. Четыре колеса обеспечивают легкое перемещение, а наличие педали и хирургической насадки расширяет функциональные возможности.
«Благодаря аспираторам мы улучшим качество медицинской помощи, повысим точность диагностики и безопасность матери и ребенка, а также сможем выхаживать самых тяжелых пациентов», — прокомментировала заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей, врач-неонатолог Ачинского центра охраны материнства и детства Татьяна Власова.