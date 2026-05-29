В РФ определили топ отраслей, нуждающихся в специалистах: где этой весной вырос спрос

В России весной 2026 года наиболее активно ищут специалистов в области организации мероприятий. В этой сфере зафиксирован наибольший рост спроса на сотрудников. Так пишет РИА Новости со ссылкой на аналитические материалы.
Число вакансий в области организации мероприятий выросло в два раза в сравнении с весной 2025 года. Приблизительно такие же показатели установились в сфере тяжелого машиностроения. Число вакансий выросло в 1,5 раза. В среднем специалистам этой отрасли предлагают зарплату в 168 тысяч рублей.
«Тройку самых востребованных сфер замыкает энергетика — весной 2026 года число предложений о работе здесь выросло на 36% год к году. Средние зарплатные предложения для соискателей составили 65 300 рублей», — свидетельствуют данные.
По информации на начало 2026 года, средняя номинальная зарплата свыше 150 тысяч рублей отмечена в нескольких субъектах РФ. Среди них — НАО, ЯНАО, Магаданская и Сахалинская области, Москва, Камчатка и Чукотка.