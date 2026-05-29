Спецавтобусы повезут жителей Комсомольска-на-Амуре на кладбище на Троицу

Администрация Комсомольска-на-Амуре 30 и 31 мая организует два специальных автобусных маршрута, благодаря которым местные жители смогут добраться до городского кладбища в связи с христианским праздником Святой Троицы. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу мэрии Города юности, стоимость проезда составит 120 рублей.
Маршрут № 101 «У».
Автобусы пойдут от автовокзала (улица Кирова, 2) через площадь Кирова до кладбища и обратно. На линии — 4 машины большого класса. Время работы: с 8:00 до 17:30. Последний рейс от автовокзала — в 16:40, от кладбища — в 17:30. Интервал — до 25 минут (по наполняемости).
Маршрут № 101 «Д».
Автобусы будут курсировать от улицы Уральской до кладбища и обратно. На линии — 2 машины большого класса. Время работы: с 8:00 до 18:00. Последний рейс от улицы Уральской — в 17:00, от кладбища (микрорайон Старт) — в 18:00. Интервал — до 30 минут (по наполняемости).
Напомним, в Комсомольске-на-Амуре временно изменят маршрут автобусов № 8, 11, 15, 19 и 25 — общественный транспорт с 1 по 11 июня будет объезжать улицу Аллея Труда, где пройдет капитальный ремонт теплотрассы в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. Участок дороги в районе дома № 58 закроют для движения.