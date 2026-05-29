Сбит, выжил в лесу, лишился ног, вернулся в небо: вспоминая летчика Алексея Маресьева

После Октябрьской революции страна проводила индустриализацию, ей были необходимы образованные рабочие кадры. Стремился к знаниям и Алексей Маресьев: после окончания в 1930 году в Камышине шести (по другим данным — семи) классов он окончил школу фабрично-заводского ученичества, получив профессию токаря, а затем параллельно с работой учился на Камышинском рабочем факультете Саратовского сельскохозяйственного института (ныне — Саратовский государственный аграрный университет им. Н. И. Вавилова). Затем Маресьев узнал из прессы о начале приема в Московский авиационный институт, созданный несколькими годами ранее. «Я послал письмо, чтобы мне выслали правила приема, а на свое предприятие подал заявление, чтобы меня отпустили учиться, — вспоминал он. — Но с производства меня не отпустили и послали меня в ДВК (Дальневосточный край — прим. ТАСС) строить город Комсомольск[-на-Амуре]. А я с [19]29 года был комсомольцем».