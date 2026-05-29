Сбит, выжил в лесу, лишился ног, вернулся в небо: вспоминая летчика Алексея Маресьева

Алексей Маресьев родился на хуторе Веревкин в Камышинском уезде Саратовской губернии Российской империи (сегодня — окрестности г. Камышин Волгоградской области России) 29 мая 1916 года и стал младшим из четырех сыновей в семье Маресьевых. Любопытный факт — подлинную дату рождения будущего героя удалось уточнить только в 2016 году, обнаружив архивную церковную метрическую книгу с записями. В советские годы датой рождения Маресьева считалось 20 мая.
После Октябрьской революции страна проводила индустриализацию, ей были необходимы образованные рабочие кадры. Стремился к знаниям и Алексей Маресьев: после окончания в 1930 году в Камышине шести (по другим данным — семи) классов он окончил школу фабрично-заводского ученичества, получив профессию токаря, а затем параллельно с работой учился на Камышинском рабочем факультете Саратовского сельскохозяйственного института (ныне — Саратовский государственный аграрный университет им. Н. И. Вавилова). Затем Маресьев узнал из прессы о начале приема в Московский авиационный институт, созданный несколькими годами ранее. «Я послал письмо, чтобы мне выслали правила приема, а на свое предприятие подал заявление, чтобы меня отпустили учиться, — вспоминал он. — Но с производства меня не отпустили и послали меня в ДВК (Дальневосточный край — прим. ТАСС) строить город Комсомольск[-на-Амуре]. А я с [19]29 года был комсомольцем».
Комсомолец, летчик.
На всесоюзной комсомольской стройке Алексей Маресьев в 1935—1937 годах трудился лесорубом, мотористом на катере, занимался в аэроклубе. Осенью 1937 года он был призван в Рабоче-крестьянскую Красную армию (РККА), где служил в пограничной авиационной части на острове Сахалин. Оттуда по настоянию Маресьева его направили в 30-ю военную школу пилотов в Чите. В 1940 году молодой летчик с отличной техникой пилотирования остался инструктором при Батайской военной авиационной школе, созданной на базе читинской.? В этом же качестве он встретил начало Великой Отечественной войны, однако просился на фронт. Вскоре его рапорт был удовлетворен, и 23 августа 1941 года летчик-истребитель Маресьев совершил в Криворожье первый боевой вылет.
«Как только мы прибыли на фронт, мы начали вести боевую работу, — делился он воспоминаниями. — Работа была очень напряженная. Нашей группе пришлось работать самим и за техников, так как техники от нас немного отстали. Приходилось делать по 7−8 боевых вылетов в день».
Алексей Маресьев начинал летать на устаревших к началу войны истребителях И-16, однако затем его перевели на должность командира звена другого авиаполка, который был оснащен современными Як-1. Летчик-истребитель участвовал в отражении налетов нацистов на Москву.
Истребитель.
В конце февраля 1942 года в районе Демянска в 120 км от Новгорода РККА впервые окружила крупную группировку фашистских войск — около 100 тыс. человек. Нацисты снабжали попавшие в котел части, наладив воздушный мост. На его ликвидацию было направлено в том числе подразделение Маресьева. К тому моменту летчик-истребитель уже одерживал верх в воздушных боях. «Здесь в нашу задачу входило уничтожение транспортных самолетов, которые подбрасывали [окруженной немецкой] 16-й армии боеприпасы и продовольствие. Мы их сбили за восемь суток три штуки», — вспоминал летчик.
4 апреля (по другим данным — 5 апреля) 1942 года во время выполнения боевого задания в районе демянского котла самолет Алексея Маресьева был подбит. Его «Як» упал в лесу. «Я был привязан ремнями, но их оторвало и меня выбросило из самолета, — рассказывал летчик. — Так что я упал метров с тридцати, хотя точно не знаю. По-видимому, получилось так, что я упал на снег, а потом покатился по дороге и ударился виском, и минут сорок я лежал без памяти».
Следующие полмесяца Маресьев пытался выбраться по лесам и болотам к линии фронта. По его словам, первые дни его преследовали галлюцинации: мерещились местные жители, сослуживцы. Затем, когда это прошло, летчик, не имевший компаса, решил идти на восток, ориентируясь по солнцу. «Съел я за это время горсть муравьев и пол-ящерицы», — делился он воспоминаниями. Вдобавок ослабевший истребитель обморозил ноги в заледеневших меховых сапогах, но продолжал двигаться ползком.
Человек несгибаемого характера.
На 18-е сутки Алексея Маресьева нашли местные жители деревни Плав. Они отвезли его в деревню и сообщили о находке в войсковую часть.
Жизнь Маресьева была под угрозой из-за развивающейся гангрены. Летчика, по его воспоминаниям, доставили сначала в передвижной госпиталь, затем в санчасть его авиаполка, а потом переправили в столицу. Там выдающийся хирург Николай Теребинский провел сложную операцию, ампутировав ему ноги ниже колен и удалив пораженные ткани.
О полетах, казалось, нужно забыть навсегда. Но истребитель не смирился с инвалидностью. В госпитале его вдохновила журнальная статья о британском летчике (вероятно, Дугласе Бадере), потерявшем обе ноги, но успешно сбивавшем немецкие самолеты. Маресьев освоил хождение на протезах — сначала с костылями, потом с палочкой, а затем и без нее. Врач-реабилитолог Яков Берлин, познакомившийся с Алексеем Маресьевым в 1943 году в подмосковном санатории и участвовавший в его лечении, отмечал в воспоминаниях, что его поразило стремление летчика к выздоровлению и восстановлению. Он не только ходил, но и играл в волейбол, настольный теннис, ездил на коньках, лыжах и велосипеде.
Не менее сложным, чем вновь начать ходить, было убедить военно-медицинское руководство, что Маресьев готов вернуться к летной работе. Узнавая, что у летчика ампутированы нижние конечности, старшие офицеры категорически отказывались допускать его к полетам. Однако в начале 1943 года Маресьев все-таки успешно прошел медкомиссию и начал тренироваться в 3-й авиационной школе первоначального обучения в Чувашии, совершив самостоятельные полеты на учебном самолете.
Безногий ас.
В июне 1943 года летчик был направлен в 63-й гвардейский истребительный авиаполк, где занимал должности заместителя командира эскадрильи, помощника командира и штурмана полка. Маресьев освоил новейший истребитель Ла-5ФН, считавшийся на тот момент сильнейшим на советско-германском фронте. 6 июля безногий летчик впервые после возвращения в строй сбил вражеский самолет. 20 июля в бою с превосходящими силами противника Алексей Маресьев спас самолеты своего ведомого и командира соседней авиачасти. За подвиг летчику было присвоено звание Героя Советского Союза.
Затем Маресьев воевал на Курской дуге, в небе Прибалтики, доведя личный счет побед до 11, из них 7 — после ампутации (по другим данным — 7 и 4 соответственно). В 1944 году он перешел на работу инспектором-летчиком в Управлении высших учебных заведений Военно-воздушных сил (ВВС) РККА, в 1946 году уволен в запас в звании майора, а в 1948—1949 годах руководил авиационной подготовкой в 1-й Московской спецшколе ВВС.
Скромный герой.
В 1943 году в часть, где служил Маресьев, прилетел военкор газеты «Правда» Борис Полевой. История летчика поразила журналиста. В 1946 году вышло его произведение «Повесть о настоящем человеке» — литературный пересказ подвига Маресьева. Впоследствии книга издавалась более 100 раз в Советском Союзе и свыше 30 — за рубежом. В 1948 году был снят одноименный художественный фильм, а композитор Сергей Прокофьев написал по мотивам подвига Маресьева оперу.
На героя обрушилась всесоюзная слава. Его чуть ли не каждый день приглашали выступить на заводских партийных собраниях, звали на юбилеи, концерты, выставки. «Отец спокойно относился к популярности и даже немного стеснялся повышенного внимания к своей персоне», — вспоминал старший сын Маресьева Виктор. Ветеран не любил, когда ему помогали подниматься по лестнице, спал на узкой неудобной кушетке.
В 1952 году Алексей Маресьев окончил Высшую партийную школу, а в 1956-м — аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС. «Помню, как в отцовском кабинете иногда до утра горела настольная лампа. Алексей Маресьев сидел и зубрил политэкономию. Потом взялся за английский язык и даже научился более-менее сносно изъясняться», — писал Виктор Маресьев.
После учебы ветеран возглавил Советский комитет ветеранов войны, выбивал для фронтовиков льготы, спорил с чиновниками. Для бывшего летчика было важно, чтобы вернувшиеся с Великой Отечественной были обеспечены жильем и работой. 8 мая 1967 года Алексей Маресьев участвовал в церемонии зажжения Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Москве — пронес факел и передал его в руки генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу.
Летчик-герой скончался 18 мая 2001 года на 85-м году жизни после инфаркта. До последнего он занимался общественной работой, помогая ветеранам.
Для многих поколений советских мальчишек Алексей Маресьев стал кумиром. Имя безногого аса не забыто и сегодня. Опрос, проведенный в мае 2026 года, показал, что Маресьев наряду с Георгием Жуковым, Зоей Космодемьянской и Александром Матросовым входит в число наиболее узнаваемых россиянами героев Великой Отечественной войны.
Виктор Бодров.