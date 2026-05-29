Куда сходить в выходные в Иркутске? Фестивали, концерты и многое другое

IrkutskMedia, 29 мая. Фестивали, концерты и многое другое ждет жителей и гостей столицы Приангарья в выходные дни. Каждый найдет себе событие по вкусу. Обзор самых интересных городских событий грядущего уикенда публикует ИА IrkutskMedia.
Фестиваль средневековья и фэнтези (0+)
Гостей ждут рыцарские турниры и стрельба из лука от клуба «Малыш Джон», метание копья, исторические мастер-классы, ярмарка ремесленников, рыцарский лагерь, огненное шоу и множество интерактивов с подарками. Участвуя в приключениях и помогая жителям деревни, гости смогут зарабатывать местные монеты и тратить их прямо на фестивале. На протяжении всего вечера среди гостей будет разворачиваться настоящее иммерсивное шоу, где каждый сможет стать частью истории.
Мероприятие пройдет 30 мая в 14.00 на территории Военно-исторического музея Александра Расторгуева.
Концерт «Волшебные миры Хаяо Миядзаки» (6+)
Одним из секретов очарования картин Миядзаки является великолепная симфоническая музыка, созданная композитором Дзё Хисаиши. В органных переложениях его сочинений, которые Дечебал Григоруцэ сделал специально для данной программы, чуткий слушатель уловит отзвуки стилей Рахманинова, Чайковского, Шостаковича.
Мероприятие пройдет 30 мая в 17.00 в Органном зале Иркутской областной филармонии.
Восход 03. Модный показ-перформанс SISTERSMODELS (18+)
«Восход» пройдёт уже в третий раз и в этом году соберёт около 800 гостей. На подиум выйдут 170 моделей SISTERSMODELS, а свои коллекции представят дизайнеры из Москвы, Красноярска и Екатеринбурга.
Мероприятие пройдет 30 мая в 18.00 в индустриальном пространстве «Первая Автоколонна» на Ширямова, 32.
Семейный праздник «Едем в лето» (0+)
Для мам организуют сеанс йоги, арт-терапию, полезные и вдохновляющие лекции от экспертов, а для детей — шоу мыльных пузырей, дискотеку, мастер-классы, интерактивную зону и конкурс «Рисунки на асфальте».
Мероприятие пройдет 31 мая в 09.00 в театре кукол «Аистёнок» и прилегающие площадки (сквер).
Концерт «Альфа и Омега. Живой звук» (6+)
Никакой фонограммы. Только живые голоса, живые инструменты и честные искренние тексты. На языке музыки участники поговорят о том, что по-настоящему волнует, — о том, что заставляет творить и напоминает, зачем мы здесь.
На сцену выйдут молодые авторы от 14 до 40 лет. Те, кто не побоялся поделиться сокровенным.
Мероприятие пройдет 31 мая в 13.00 в Драматическом театре им. Н. П. Охлопкова.
«Воскресный бульвар». Танцы на набережной для старшего поколения (0+)
На набережной будет играть эстрадно-духовой оркестр. Репертуар коллектива включает в себя популярные композиции советской эстрады 1950−1970-х годов, а также произведения военных лет.
Помимо танцев, все желающие могут принять участие в конкурсах и играх с призами.
Мероприятие пройдет 31 мая с 15.00 до 17.00 на бульваре Гагарина, 9.
Кстати, уходящая неделя запомнилась рядом позитивных новостей. Так, утром 26 мая на станцию Иркутск-Пассажирский прибыл «Театральный поезд» — всероссийский культурно-просветительский проект (6+), посвящённый 150-летию Союза театральных деятелей России. Перрон железнодорожного вокзала превратился в импровизированную сцену, а для иркутян и гостей города организовали театрализованную концертную программу, творческие выступления артистов и выставку, посвящённую истории Союза театральных деятелей РФ, театральному искусству и профессиям.
Кроме того, 25 мая в Иркутском областном музыкальном театре им. Н. М. Загурского прошёл юбилейный концерт «Сезоны вдохновения» (12+). В этом году коллектив отмечает 85-летие. На сцене выступила вся труппа: солисты, хор, балет, симфонический оркестр, рок-группа EXTROVERT, ансамбль «Доктор Джаз», а также воспитанники Детской балетной студии и Детского музыкального театра «Стрекоза».