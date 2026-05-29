От +9 до +20, дождь, гроза и порывистый ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 29 мая

В Ростовской области в пятницу синоптики прогнозируют облачный с прояснениями день. Местами прольется кратковременный дождь, возможна гроза. Юго-западный с переходом на северо-западный ветер будет дуть со скоростью 8 — 13 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 — 18 м/с. В ночь на субботу тоже будет облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь, вероятна гроза, в отдельных районах осядет туман. Ветер западного и юго-западного направления разовьет скорость до 7 — 12 м/с, при грозе местами порывы ускорятся до 15 — 18 м/с.