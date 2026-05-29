Суд отказал жителю Хабаровского края в праве на подвал

В рассматриваемом случае гражданин осознавал незаконность своих действий.

Источник: Комсомольская правда

Советско Гаванский городской суд отклонил иск гражданина о признании права собственности на подвал в многоквартирном доме в р. п. Заветы Ильича в силу приобретательной давности, сообщает суд Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Истец с 2010 года фактически использовал нежилое помещение площадью 41,6 кв. м: установил дверь и обеспечил охрану. Однако суд указал, что для признания права собственности в порядке приобретательной давности владение должно быть добросовестным — то есть лицо не должно знать об отсутствии правовых оснований. В рассматриваемом случае гражданин осознавал незаконность своих действий.

Также суд отметил, что спорное помещение относится к общему имуществу многоквартирного дома, что исключает возможность его самостоятельного использования и оформления в собственность. В результате исковые требования оставлены без удовлетворения.

Почта: red.habkp@phkp.ru