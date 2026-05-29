В Прикамье реализуют проекты по охране окружающей среды

Пермский край относится к регионам «большой химии», здесь расположены несколько крупных химических и нефтехимических предприятий. И помимо выпуска продукции компании решают задачу сохранения природы, как важное условие комфортного проживания местных жителей.
Забота об экологии — дело каждого человека, поэтому сотрудники пермских предприятий участвуют в регулярных субботниках, раздельном сборе отходов, в движении, формирующем культуру осознанного потребления «Чистые игры». Так делают, например, работники Уральского завода противогололедных материалов. Предприятие уже много лет поддерживает региональные инициативы по развитию комфортной городской среды в Прикамье — пермский экофестиваль «Природа города», акцию «ПРОуборка», высадку саженцев молодых деревьев и так далее.
Параллельно активно внедряются цифровые решения, что позволяет значительно уменьшить бумажный документооборот и оптимизировать логистику производства. Например, в разработке находится система запуска электронных очередей в зоне погрузки-разгрузки, что снизит возможные простои автотранспорта и минимизирует дополнительно углеродный след.
Химики стараются интегрировать заботу об экологии и в свою продукцию. В состав выпускаемых в Перми реагентов включены компоненты, снижающие воздействие на почву и водные ресурсы, они также препятствуют накоплению хлорида натрия в почве, снижая тем самым уровень засоления. Кроме того, реагент не пылит и полностью растворяется — в отличие от противогололедных материалов предыдущего поколения, что позволяет избежать нарушения природного баланса.
Одно из главных направлений работы всех химических заводов — следить за тем, чтобы вредные вещества не попадали в воду и в воздух. К примеру, филиал «ПМУ» компании «Уралхим» в 2025 году начал внедрять систему автоматического контроля выбросов в атмосферу на производстве аммиака. После ее запуска данные о параметрах дымовых газов сразу будут поступать в производственный цех, в корпоративную систему управления производством, а также в Росприроднадзор.
Аккредитованная лаборатория компании контролирует состояние атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны предприятия и ближайшей жилой застройки. В 2025 году было отобрано 200 проб на содержание аммиака и диоксида азота. Ни в одной из них не было превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) этих веществ.
Еще один проект нацелен на поддержание необходимого уровня чистоты сточных вод. Для этого они передаются на доочистку сторонней организации. Также в филиале организовано раздельное накопление отходов. Их отдают на переработку для извлечения полезных компонентов и их повторного применения.
Пробы атмосферного воздуха ежедневно отбирают и на предприятии «Сибур-Химпром». Это делается на двух стационарных постах: один расположен внутри промышленной зоны Осенцы, второй на границе Перми и промзоны в деревне Субботино. В первом квартале этого года специалисты провели около 130 тысяч замеров. При этом фактов превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ зафиксировано не было. Также действует мобильная эколаборатория, оснащенная автоматическими газоанализаторами. Она измеряет качество атмосферного воздуха в двух точках на границе санитарно-защитной зоны предприятия.
— Мы ведем комплексный экологический мониторинг, — говорит руководитель компании по экологии Мария Лунькова. — Стационарные посты работают круглосуточно в автоматическом режиме, мобильная лаборатория ежедневно выезжает на точки отбора, кроме этого мы привлекаем независимые лаборатории. Такой подход гарантирует объективность результатов.
С прошлого года предприятие начало реализацию проекта «Экологическая смена» в детских садах и школах Перми. Сотрудники компании провели занятия, касающиеся промышленной экологии в восьми детских садах, четырех колледжах, 27 школах краевого центра. В этом году в проекте появились новые темы, касающиеся охраны воздуха и воды. Дети и молодежь должны знать, как уберечь природу от нежелательных выбросов, чтобы атмосфера, реки и ручьи оставались чистыми.
Еще один пример заботы об экологии — рекультивация пермской компанией «Губахинский кокс» полигона токсичных отходов коксохимии, который образовался в период с 1970-х по 1990 годы. Всего за три года токсичное болото превратилось в цветущую поляну. На это было потрачено 460 миллионов рублей. На предприятии действует экологическая стратегия, рассчитанная до 2027 года. Она включает внедрение в производство природоохранных мероприятий, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. На эти цели выделено 1,71 миллиарда рублей.