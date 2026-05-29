В Прикамье реализуют проекты по охране окружающей среды

Еще один пример заботы об экологии — рекультивация пермской компанией «Губахинский кокс» полигона токсичных отходов коксохимии, который образовался в период с 1970-х по 1990 годы. Всего за три года токсичное болото превратилось в цветущую поляну. На это было потрачено 460 миллионов рублей. На предприятии действует экологическая стратегия, рассчитанная до 2027 года. Она включает внедрение в производство природоохранных мероприятий, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. На эти цели выделено 1,71 миллиарда рублей.