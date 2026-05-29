За неделю от укусов клещей в Красноярском крае пострадали 1 099 человек

За неделю в Красноярском крае зарегистрировано 1 099 обращений к медикам с жалобами на присасывание клещей. Среди пострадавших 258 детей. Всего же с начала весны число пострадавших от членистоногих паразитов достигло 4 729 человек. Из них 18 заболели клещевыми инфекциями: вирусным энцефалитом — 6, боррелиозом — 11, сибирским клещевым тифом — 1. В красноярском краевом управлении Роспотребнадзора сообщают, что численность клещей на контрольных маршрутах достигает 45 особей на флаго/км. При том, что эпидемически безопасный уровень в 90 раз ниже. На сегодняшний день общая площадь проведенных акарицидных обработок на территории края составляет более 2 320 гектаров, — добавляют в ведомстве.