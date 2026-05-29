Даже фото звезды не помогло продать элитный особняк: Стивен Сигал до сих пор не избавился от дома в Подмосковье

Ни дом на Рублевке, ни громкое имя голливудского ветерана не помогли продать недвижимость быстро. Выяснилось, что двухэтажные апартаменты Стивена Сигала в подмосковном Усово до сих пор стоят без покупателя, несмотря на снижение цены. Это выяснил KP.RU.
Известно, что 73-летний актер, который давно называет Россию своей второй родиной и работает спецпредставителем МИД, выставил особняк еще в начале 2026 года. Изначально объект оценили в 700 миллионов рублей. По слухам, сам Сигал просто перебрался в другой коттедж неподалеку, но эта сделка так и не состоялась.
Фото: первое объявление по продаже дома Стивена Сигала на сайте cian.ru.
Площадку пытались раскрутить разными способами. В объявлении даже разместили фото хозяина, но это не возымело эффекта. В итоге продавцу пришлось пойти на уступки и сбросить ценник на 50 миллионов рублей.
Журналистам удалось выяснить детали интерьера звездного жилья. Внутри все выполнено в стиле современной американской классики: панорамные окна, мебель из массива дерева и отделка натуральным камнем. На первом этаже расположены холл, кухня, личный кинотеатр, кабинет и даже винная комната.
Второй этаж полностью отдан под отдых. Там находятся три спальни с собственными гардеробными. Кроме того, на участке имеется отдельный гостевой дом с баней, сауной и душевой. Завершает картину беседка для барбекю, однако все эти бонусы так и не смогли найти покупателя на дом звезды.
