Даже фото звезды не помогло продать элитный особняк: Стивен Сигал до сих пор не избавился от дома в Подмосковье

Стивен Сигал снизил цену на дом в Подмосковье на 50 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

Ни дом на Рублевке, ни громкое имя голливудского ветерана не помогли продать недвижимость быстро. Выяснилось, что двухэтажные апартаменты Стивена Сигала в подмосковном Усово до сих пор стоят без покупателя, несмотря на снижение цены. Это выяснил KP.RU.

Известно, что 73-летний актер, который давно называет Россию своей второй родиной и работает спецпредставителем МИД, выставил особняк еще в начале 2026 года. Изначально объект оценили в 700 миллионов рублей. По слухам, сам Сигал просто перебрался в другой коттедж неподалеку, но эта сделка так и не состоялась.

Фото: первое объявление по продаже дома Стивена Сигала на сайте cian.ru.

Площадку пытались раскрутить разными способами. В объявлении даже разместили фото хозяина, но это не возымело эффекта. В итоге продавцу пришлось пойти на уступки и сбросить ценник на 50 миллионов рублей.

Журналистам удалось выяснить детали интерьера звездного жилья. Внутри все выполнено в стиле современной американской классики: панорамные окна, мебель из массива дерева и отделка натуральным камнем. На первом этаже расположены холл, кухня, личный кинотеатр, кабинет и даже винная комната.

Второй этаж полностью отдан под отдых. Там находятся три спальни с собственными гардеробными. Кроме того, на участке имеется отдельный гостевой дом с баней, сауной и душевой. Завершает картину беседка для барбекю, однако все эти бонусы так и не смогли найти покупателя на дом звезды.

Ранее стало известно, что певец Дима Билан расстался с домом в престижном районе на Новорижском шоссе. Деньги от продажи элитной недвижимости артист направил на приобретение нового жилья.