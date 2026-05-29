Во что выливается нарушение ортопедии: врач назвала причину проблем с ногами

Зачастую проблемы с ногами вызваны не грибком. Трещины, мозоли и изменения стоп провоцируются нарушением ортопедии. Врач-дерматолог, миколог, подолог Юлия Иволга объяснила, как предотвратить проблемы в интервью KP.RU.
Кандидат медицинских наук отметила, что ноги начинают беспокоить тех, кто носит неподходящую обувь. Врач также напомнила о необходимости выбора правильных стелек. Чтобы их подобрать, важно проконсультироваться со специалистом, уточнила спикер.
«Если говорить о круглогодичных проблемах, то на первое место я бы поставила изменение ногтевых пластин и кожи стоп. И это далеко не всегда грибок. Изменения на ногтях и коже стоп может быть связано и с такими заболеваниям, как экзема, атопический дерматит, псориаз и др. На втором месте по частоте жалоб — вросшие ногти», — рассказала Юлия Иволга.
