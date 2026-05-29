Дмитрий Дибров снизил цену на виллу в Подмосковье на 71 миллион рублей: покупатель на особняк так и не нашелся

66-летний телеведущий Дмитрий Дибров решил продать свою роскошную виллу в подмосковном Лапино после развода с супругой Полиной. Изначально двухэтажный дом площадью 1200 квадратных метров оценивался в 570 миллионов рублей, однако позже цена была снижена на 71 миллион. Об этом KP.RU рассказала бывшая жена телеведущего Полина Диброва.
По словам Дибровой, особняк, названный в её честь, до сих пор не продан, и сейчас там живёт Дмитрий вместе со старшим сыном. Она признаёт, что у бывшего мужа больше нет возможности содержать виллу в прежнем формате. При этом Полина подчеркнула, что не участвует в ценообразовании, так как это собственность Дмитрия, и, по её мнению, установленная цена слишком высока для потенциальных покупателей.
Сама 36-летняя Полина Диброва сейчас снимает дом, где проживает с младшими детьми и новым возлюбленным Романом Товстиком. Она считает, что в нынешнее время огромные и навороченные дворцы уже никому не нужны. Женщина полагает, что даже состоятельные люди вряд ли захотят покупать коттедж публичной персоны, чтобы не привлекать лишнего внимания к своему благосостоянию.
Также у Полины есть предположение, почему Дибров установил именно такую стоимость. По её версии, ведущий специально назначил цену, чтобы особняк не продался, надеясь на возможное изменение обстоятельств.
Стоит добавить, что вилла была построена Дибровым почти 17 лет назад именно для семьи, и там родились все трое их сыновей. Внутри дома есть просторная гостиная с камином и роялем, обеденная зона, кухня, а также знаменитый холл с качелями. На втором этаже расположены детские комнаты, три ванные, две сауны, зона отдыха и спальни для взрослых, а кроме того, в коттедже имеются ботанический сад, солярий и бассейн.
Также трудности с продажей элитной недвижимости испытывает и другая звезда — Стивен Сигал. Он снизил цену на особняк в Подмосковье на 50 миллионов рублей, однако покупателя найти так и не удалось.