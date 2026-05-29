Россиян предупредили об обострении заболеваний стоп летом: на что указывают жжение и покалывание в ногах

Лето считается опасным временем для здоровья ног. Именно в этот период обостряются хронические заболевания стоп. Почему так происходит, рассказала кандидат медицинских наук, врач-дерматолог, миколог Юлия Иволга в интервью KP.RU.
Подолог уведомила, что летом особенно обостряются характерные для ряда заболеваний ног симптомы. В том числе, жжение и покалывание в стопах могут свидетельствовать о сосудистых нарушениях. Врач порекомендовала не игнорировать такие сигналы и обращаться к специалистам.
«Именно летом обостряются хронические заболевания кожи стоп: экзема, гипергидроз (повышенное потоотделение), онихомикоз (поражение грибами стоп и ногтей). Также из-за новой или неправильной обуви появляются трещины, натоптыши, мозоли. Основные триггеры в жару — повышенное потоотделение, отеки ног, из-за открытой обуви частое инфицирование трещин», — пояснила Юлия Иволга.
Врач общей практики Денис Прокофьев сообщил, что летом самыми частыми заболеваниями являются пищевые отравления. Высокая температура воздуха создаёт идеальные условия для размножения бактерий в еде и напитках. Сезонной болезнью также является пневмония.
