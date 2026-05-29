VIII фестиваль «Стрелка» откроет премьера оперы Пуччини в Нижнем Новгороде

VIII Международный фестиваль искусств «Стрелка» в Нижнем Новгороде, посвящённый 130-летию Всероссийской промышленной и художественной выставки, открывает премьера оперы Джакомо Пуччини «Богема» (16+).
Об этом сообщает Нижегородский академический театр оперы и балета имени А. С. Пушкина. Оперу покажут на исторической сцене театра. В своё время выставкастала переломным моментом в истории города и символом творческого подъёма рубежа XIX и XX веков. «Она определила культурный и архитектурный облик НижнегоНовгорода на десятилетия вперед, — объясняет художественный руководитель театраи одновременно худрук фестиваля “Стрелка” Алексей Трифонов. — Символично, что мировая премьера “Богемы” тоже именно в 1896 году. Дух этой эпохи, атмосфера поиска и обновления перекликаются с энергией, которой жилНижний Новгород на исходе XIX столетия».
Режиссёр-постановщик Екатерина Одегова, драматург Михаил Мугинштейн и художник-постановщик Этель Иошпа, уже поразившие нижегородского зрителя красивейшей зингшпиль-оперой Моцарта «Похищение из сераля», на сей раз перенесут нас не на остров-сад, а в Париж позапрошлого столетия, где и происходит пронзительно грустная история любви и смерти.
Оперу Пуччини воплотят солисты театра, а также хор и оркестр La Voce Strumentale. Премьерные показы пройдут 4−7 июня.
