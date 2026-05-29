В Красноярске восемь пассажиров городского автобуса пострадали в ДТП

В Красноярске автобус с пассажирами врезался в столб.

Источник: Комсомольская правда

Утром 29 мая в Красноярске на улице Партизана Железняка столкнулись легковой автомобиль и маршрутный автобус № 60.

По предварительным данным, 26-летний водитель «Тойоты» при перестроении не пропустил автобус под управлением 39-летнего шофера, который ехал по выделенной полосе. После удара автобус врезался в опору электроосвещения. В итоге медицинская помощь понадобилась восьмерым взрослым пассажирам.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции и сотрудники госавтоинспекции. Они выясняют детали случившегося. В ведомстве призвали водителей строго соблюдать правила очередности проезда и требования дорожных знаков.