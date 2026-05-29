В ЕАО нашли партию золота без маркировки на 16 миллионов

В Еврейской автономной области суд признал местного предпринимателя виновным в хранении крупной партии ювелирных изделий без обязательной маркировки с целью дальнейшего сбыта, — сообщает прокуратура ЕАО.
По данным надзорного ведомства, мужчина, занимаясь розничной торговлей ювелирными изделиями, хранил 946 изделий из золота и серебра без уникального идентификационного номера. Общая стоимость партии превысила 16,8 млн рублей.
Незарегистрированные украшения были обнаружены и изъяты в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил предпринимателю штраф в размере 300 тысяч рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.