Врач объяснила, чем опасны балетки, кеды и шлепанцы: что носить летом для здоровья ног

Врач Иволга назвала летнюю обувь на плоской подошве самой опасной для ног.

Источник: Комсомольская правда

Летом важно помнить не только о качественной одежде, но и о безвредной для здоровья обуви. Специалисты рекомендуют носить кроссовки, лоферы и ботинки. Балетки, кеды и шлепанцы опасны для здоровья ног и позвоночника. Летняя обувь на плоской подошве провоцирует плоскостопие, боли в шее и голове и деформацию Хаглунда. Об этом проинформировала кандидат медицинских наук, врач-дерматолог, миколог Юлия Иволга в диалоге с KP.RU.

Подолог уточнила, что неправильная обувь может привести к изменению стопы. Это провоцирует появление ряда заболеваний. Врач посоветовала выбирать удобную обувь, особенно в летний период.

«Самая опасная обувь летом — на плоской подошве, то есть балетки, вьетнамки, шлепанцы, кеды. Отсутствует амортизация и удержание стопы приводит к дополнительной нагрузке на стопу. При длительной ходьбе может развиваться плоскостопие, деформация стопы, воспаление суставов», — прокомментировала Юлия Иволга.

