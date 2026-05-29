Врач объяснила, чем опасны балетки, кеды и шлепанцы: что носить летом для здоровья ног

Летом важно помнить не только о качественной одежде, но и о безвредной для здоровья обуви. Специалисты рекомендуют носить кроссовки, лоферы и ботинки. Балетки, кеды и шлепанцы опасны для здоровья ног и позвоночника. Летняя обувь на плоской подошве провоцирует плоскостопие, боли в шее и голове и деформацию Хаглунда. Об этом проинформировала кандидат медицинских наук, врач-дерматолог, миколог Юлия Иволга в диалоге с KP.RU.