Градостроительный совет поддержал проекты дальнейшего благоустройства и озеленения общественных пространств Ростова

О том, как в ростовском жилом районе Левенцовском продолжается создание единого паркового пространства на площади почти 20 гектаров, доложил глава города Александр Скрябин. В северной части — парке имени 80-летия Победы — прошлой осенью было высажено 160 деревьев, все они прижились. Высадки деревьев будут продолжены. Также будет обустроена входная группа с Аллеей Памяти и монументом-фонтаном. Южная часть посвящена памяти медиков — борцов с пандемией коронавируса. Также в этой части откроют археологическую зону с образовательным лагерем, мастер-классами и квестами для детей. Оба парка получат велодорожки, памп-трек, скейт-парк, спортивные и тихие зоны, ярмарочную площадку с теплицами, зону для выгула собак, парковки и туалеты.