Градостроительный совет поддержал проекты дальнейшего благоустройства и озеленения общественных пространств Ростова

27 мая под председательством губернатора Юрия Слюсаря прошло заседание совета по градостроительству и развитию территорий.
Эксперты рассмотрели концепции единого паркового пространства в Левенцовке, благоустройства территории на Береговой возле спуска с Ворошиловского моста, а также обсудили вопрос комплексного развития территорий в границах «Большого Ростова». Отдельное внимание уделили изменениям в генплан Ростова для уточнения рекреационных зон.
Как рассказал главный архитектор области Григорий Алексеев-Малахов, изменения в генплане необходимы, чтобы четко определить, где в городе находятся парки, скверы, набережные и другие зоны отдыха, защитить их от хаотичной застройки и согласовать все градостроительные документы. Члены градсовета поддержали предложение: это закрепит расширение озеленённых пространств и защитит «зеленые легкие» города. Данный подход будет учитываться во всех проектах благоустройства.
О том, как в ростовском жилом районе Левенцовском продолжается создание единого паркового пространства на площади почти 20 гектаров, доложил глава города Александр Скрябин. В северной части — парке имени 80-летия Победы — прошлой осенью было высажено 160 деревьев, все они прижились. Высадки деревьев будут продолжены. Также будет обустроена входная группа с Аллеей Памяти и монументом-фонтаном. Южная часть посвящена памяти медиков — борцов с пандемией коронавируса. Также в этой части откроют археологическую зону с образовательным лагерем, мастер-классами и квестами для детей. Оба парка получат велодорожки, памп-трек, скейт-парк, спортивные и тихие зоны, ярмарочную площадку с теплицами, зону для выгула собак, парковки и туалеты.
Ещё один проект благоустройства — спуск с Ворошиловского моста на Береговую. Инвесторы за счёт собственных средств предложили построить здесь лестницу, высадить зелёные насаждения и обустроить бульвар параллельно Береговой — по улице Донской до Казанской лестницы. Проект неплохой, но нуждается в доработке — вынесли решение члены совета.
Вопрос жилищного строительства в формате КРТ в границах «Большого Ростова» с учетом Батайска, Аксайского и Мясниковского районов также был поднят на градсовете. Именно в этой зоне наблюдается особая активность инвесторов из-за привлекательности локации.
«Совершенно очевидно, что это место активного строительства МКД и даже ИЖС в этом направлении. Локация привлекательная для инвесторов. Поэтому необходима координация и понимание комплексного развития территории в виде мастер-плана», — сказал Юрий Слюсарь.
По итогам обсуждения губернатор поручил специалистам подготовить мастер-план. Это нужно и самим инвесторам, чтобы они видели развитие своего участка, его перспективы и общую логику территории. Мастер-план — это единая долгосрочная схема дорог, инженерных сетей, жилья, школ и парков. Властям это позволит синхронизировать стройку с сетями, избежать хаоса и сэкономить бюджет, жителям — получить предсказуемую, удобную и эргономично организованную среду без сюрпризов вроде дорог под окнами или отсутствия детского сада.
