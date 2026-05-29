ПВО ночью уничтожила более 80 БПЛА в Ростовской области

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Более 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь в Ростовской области, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью Ростовская область вновь подверглась массированной атаке вражеских беспилотников. В ходе отражения воздушного нападения было уничтожено более 80 БПЛА», — написал он на платформе «Макс».
Отмечается, что атаке подверглись девять районов области: Каменский, Кашарский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Тацинский, Красносулинский, Морозовский, Шолоховский.
Слюсарь добавил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше