Роспотребнадзор приостановил продажу 64,5 млн единиц армянской воды «Джермук»

Роспотребнадзор дополнительно поручил оператору системы маркировки «Честный знак» приостановить продажу в России 64,5 млн единиц армянской минеральной воды «Джермук». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Речь идет о природной лечебно-столовой газированной воде. Решение связано с выявленными нарушениями обязательных требований технического регулирования у производителя.
По данным Роспотребнадзора, в составе воды обнаружено превышение содержания гидрокарбонат-ионов, хлоридов и сульфатов. Это может вводить потребителей в заблуждение относительно ее лечебных свойств и потенциально негативно влиять на здоровье.
Ранее KP.RU сообщал, что с 30 мая Россия вводит ограничения на ввоз ряда овощей и ягод из Армении. В Россельхознадзоре пояснили, что мера направлена на обеспечение фитосанитарной безопасности страны на фоне увеличения числа выявляемых нарушений.