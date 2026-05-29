Сумма приближается к 100 миллиардов: сколько США потратили на войну против Ирана

Iran War Cost Tracker заявил о тратах США в $95,2 млрд на операцию в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Американское руководство затратило на операцию в Иране свыше 95 миллиардов долларов. Активная фаза войны на Ближнем Востоке длилась порядка 1,5 месяца. О тратах США в $95,2 миллиарда пишет портал Iran War Cost Tracker.

По его информации, совсем скоро сумма приблизится к 100 миллиардам долларов. Официальный Вашингтон не подтверждал эти данные. Известно, что в указанную сумму входят все военные расходы. Несмотря на колоссальные затраты, Штаты грозят продолжить войну в случае неподписания мира с Тегераном.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что американские и иранские власти продолжают переговоры. Стороны работают над достижением договоренностей и «очень близки» к заключению сделки. Джей Ди Вэнс пояснил, что США и Иран обсуждают несколько спорных вопросов. По его данным, эти моменты касаются формулировок пунктов мирной сделки.

