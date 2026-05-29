В школах предлагают ввести обязательный экзамен по физкультуре

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Обязательный экзамен по физкультуре необходимо ввести в российских школах, так как физическое воспитание играет важную роль в развитии человека.
Об этом заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб: «Физическая культура — это не второстепенный предмет, нужна итоговая аттестация. Она может быть по любимому виду спорта каждого отдельного школьника. Многие из них увлекаются самыми разными видами спорта. Либо сдача ГТО, но чтобы спорт у нас не был простой формальностью».
При этом, по его словам, возможный экзамен по физкультуре должен носить вариативный характер и учитывать спортивные достижения учащихся. Освобождение от экзамена, по мнению общественника, можно давать при наличии юношеского разряда, сдаче норм ГТО, регулярных занятиях в спортивной секции или победах в школьных и районных соревнованиях.