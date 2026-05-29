График перекрытия дорог на эти выходные в Хабаровске

В День города в краевой столице пройдут фестиваль «Счастливый Хабаровск» и Крестный ход и марш-парад духовых оркестров ХIV Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны». В связи с проведением этих мероприятий движение на дорогах изменится. Краевой Минтранс подготовил карточки со схемами перекрытия улиц и изменения городских маршрутов. Подробности также можно узнать в диспетчерской МБУ «ХМНИЦ» по телефону.