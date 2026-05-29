В Красноярском крае более 770 детских лагерей получили санитарные заключения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По данным кравого Управления Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии нормам и правилам уже получили более 770 детских лагерей. Это свыше 92% от общего числа организаций, находящихся под надзором ведомства.
Первые пришкольные лагеря в регионе уже начали работу. Подготовка остальных учреждений, включая загородные лагеря, продолжается.
Всего в предстоящем летнем сезоне под контролем Роспотребнадзора будут находиться 832 оздоровительных лагеря. Среди них 767 организаций с дневным пребыванием детей, 48 загородных и 17 палаточных лагерей.
Планируется, что в них смогут отдохнуть и пройти оздоровление почти 105 тыс. детей.
В ведомстве напоминают, что начать работу могут только организации, включенные в региональный реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, а также получившие санитарно-эпидемиологическое заключение.
Ранее Роспотребнадзор выявил летние лагеря, которые планировали работать незаконно: они не были включены в реестр, не уведомили ведомство о планируемой деятельности и не обращались за санитарным заключением. Контроль за такими организациями продолжается.