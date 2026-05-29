Двое известных красноярцев станут Почетными гражданами Красноярского края

Двое выдающихся жителей региона, Юрий Константинович Абакумов и Александр Владимирович Горовой станут Почетными гражданами Красноярского края. Закон о привоении соответствующего звания был принят депутатами Заксобрания в двух чтениях.
Юрий Абакумов — ветеран строительной отрасли, член Красноярского краевого отделения Русского географического общества. Свою трудовую деятельность он начал в 1963 году в качестве мастера монтажного управления треста «Сибэлектромонтаж», а в 1974 году был награждён Орденом Трудового Красного Знамени.
До 1992 года Юрий Абакумов работал первым зампредседателя исполкома и начальником главного планово-экономического управления Красноярского краевого Совета народных депутатов. Следующие 11 лет он возглавлял комитет по законности, правопорядку и защите прав граждан при Заксобрании, а также в течение долгих лет был помощником легендарного полярника Артура Чилингарова.
С 2018 года Юрий Абакумов является членом Русского географического общества, советником председателя краевого отделения, а также организатором арктических проектов и экспедиции «Арктика. Генеральная уборка» в Хатанге. Его инициативе принадлежит создание Сибирской штаб-квартиры РГО в Красноярске, а также развития нацпарка «Красноярские Столбы» и природного парка «Ергаки».
Александр Владимирович Горовой родился в Уярском районе и сегодня является членом региональной общественной организации «Красноярское Землячество».
В 1997 году Горовой возглавил УВД города Красноярска и к 2006 году указом президента России получил звание генерал-майора милиции. В 2010 году Александр Владимирович возглавил главное управление МВД в Ставрополье, а в июне 2011 года указом президента России был назначен на должность первого замминистра внутренних дел Российской Федерации. В 2013 году он получил специальное звание генерал-полковника полиции. В марте 2026 года Александр Горовой был освобождён от должности в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе.
«Поступило ходатайство от министерства строительства и ЖКХ края о присвоении этого почетного звания Юрию Константиновичу Абакумову, а также обращение губернатора края о присвоении звания Александру Владимировичу Горовому. Это очень известные в Красноярском крае люди. Документы были рассмотрены краевой комиссией по наградам и единогласно одобрены. Наш комитет также единодушно поддержал обе кандидатуры. И Юрий Константинович, и Александр Владимирович внесли огромный вклад в развитие нашего региона», — подчеркнула глава комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению Галина Ампилогова.
Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.