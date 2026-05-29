Двое известных красноярцев станут Почетными гражданами Красноярского края

В 1997 году Горовой возглавил УВД города Красноярска и к 2006 году указом президента России получил звание генерал-майора милиции. В 2010 году Александр Владимирович возглавил главное управление МВД в Ставрополье, а в июне 2011 года указом президента России был назначен на должность первого замминистра внутренних дел Российской Федерации. В 2013 году он получил специальное звание генерал-полковника полиции. В марте 2026 года Александр Горовой был освобождён от должности в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе.