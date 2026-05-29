Сельскохозяйственная продукция, которую поставляла Армения, не соответствовала нормам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и России. Об этом в четверг, 28 мая, сообщили в Россельхознадзоре.
В связи с этим в ведомстве выразили мнение, что Минэкономики Армении не справляется с возложенными на него полномочиями после упразднения Минсельхоза республики.
— Учитывая, что Россия является основным рынком сбыта армянской сельхозпродукции, и то, что поставляемая продукция не соответствует фитосанитарным требованиям ЕАЭС, можно полагать, что министерство экономики Армении не справляется с полномочиями, — цитирует заявление РИА Новости.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, в свою очередь, добавила, что Армения, следя за западными нарративами, вычеркивает из документов термин «Великая Отечественная война».
В СМИ ранее также утверждали, что Москва предупредила Ереван о готовности приостановить соглашение о поставках в республику природного газа, нефтепродуктов и алмазов, если та продолжит процесс вступления в Европейский союз.