МФЦ Пермского края начали выдавать сим-карты мобильной связи

Для оформления потребуется только паспорт.

Источник: Комсомольская правда

В центры «Мои документы» краевого МФЦ начали предоставлять новую услугу клиентам. Теперь можно в них можно приобрести сим-карту мобильного оператора. Процесс оформления займет минимум времени.

Специалист МФЦ проверит паспорт заявителя, зарегистрирует заявку и выдаст сим-карту. Новая услуга доступна для всех жителей региона старше 14 лет. Ребята могут подключить мобильную связь вместе с получением первого паспорта в одном месте.

«Мы постоянно работаем над расширением спектра услуг для удобства жителей. Сейчас мы сотрудничаем с одним из сотовых операторов. В будущем планируем привлекать и других провайдеров», — отметил руководитель краевого МФЦ Леонид Громов.