Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омич выиграл 7,5 миллиона в лотерею, но не приходит за призом

Житель Омской области выиграл 7,4 миллиона рублей, поучаствовав в государственной лотерее.

Источник: Vardan Papikyan/CC0

Суперприз в размере 7 492 384 рубля был разыгран в среду, 27 мая 2026 года, в 19 583-м тираже. Удача улыбнулась жителю Омской области, сообщают организаторы лотереи.

Однако за призом омич пока не обратился.

«Новоиспеченный миллионер еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр “Столото”. Возможно, он или она еще не знает о своем везении. На данный момент известно лишь, что счастливчик купил билет за 200 рублей на сайте», — отмечается в сообщении.

Организаторы уточнили, что по правилам лотереи, чтобы выиграть суперприз, необходимо угадать все восемь чисел в первом поле билета и одно число — во втором. Участника из Омской области к победе привели числа 5, 7, 9, 11, 15, 16, 19, 20, отмеченные в первом поле билета, и число 3 — во втором.

Добавим, что общий срок обращения для получения выигрышей через лотерейный центр — порядка 3,5 лет с даты проведения тиража.