Омич выиграл 7,5 миллиона в лотерею, но не приходит за призом

Суперприз в размере 7 492 384 рубля был разыгран в среду, 27 мая 2026 года, в 19 583-м тираже. Удача улыбнулась жителю Омской области, сообщают организаторы лотереи.
Однако за призом омич пока не обратился.
«Новоиспеченный миллионер еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр “Столото”. Возможно, он или она еще не знает о своем везении. На данный момент известно лишь, что счастливчик купил билет за 200 рублей на сайте», — отмечается в сообщении.
Организаторы уточнили, что по правилам лотереи, чтобы выиграть суперприз, необходимо угадать все восемь чисел в первом поле билета и одно число — во втором. Участника из Омской области к победе привели числа 5, 7, 9, 11, 15, 16, 19, 20, отмеченные в первом поле билета, и число 3 — во втором.
Добавим, что общий срок обращения для получения выигрышей через лотерейный центр — порядка 3,5 лет с даты проведения тиража.