Ежедневно в Иркутске проводят уборку дорог, тротуаров и остановок

Покрасили снаружи подземный пешеходный переход на улице Лермонтова. Покраску ограждений провели на Мелентьева, Рабочего Штаба, Напольной, в переулке 8 Марта и в Юбилейном.
На остановке «Трактовая» отремонтировали павильон. Также устранили мелкие повреждения колодцев ливневой канализации в Пулковском переулке, на улицах Пушкина и Мелентьева, сообщает пресс-служба мэрии.
Уборку тротуаров выполнили на Маяковского, Улан-Баторской, Новаторов, Авиастроителей, Гоголя, 1-й Московской, Депутатской, Декабрьских Событий, Дзержинского, Партизанской, Степана Разина, Фурье, Володарского, Желябова, Халтурина, Некрасова, Карпинской, Чехова, Култукской, Марата, Свердлова, Горького, Тимирязева, Подгорной и других.
«На магистральных улицах и транспортных развязках очищаем проезжую часть с помощью подметальных машин. Эти работы ведем как днем, так и в ночное время», — рассказал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.
Муниципальное предприятие «Служба эксплуатации мостов» занимается содержанием мостовых сооружений. Вручную рабочие подметают тротуары, лестницы, лотки, а также подходы к объектам. Кроме того, моют и красят ограждения.