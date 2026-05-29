Ежедневно в Иркутске проводят уборку дорог, тротуаров и остановок

Иркутск, НИА-Байкал — Во всех районах областного центра приводят в порядок дороги и тротуары, остановки общественного транспорта. Работы ведутся ежедневно вручную и с применением спецтехники.

Источник: НИА Байкал

Покрасили снаружи подземный пешеходный переход на улице Лермонтова. Покраску ограждений провели на Мелентьева, Рабочего Штаба, Напольной, в переулке 8 Марта и в Юбилейном.

На остановке «Трактовая» отремонтировали павильон. Также устранили мелкие повреждения колодцев ливневой канализации в Пулковском переулке, на улицах Пушкина и Мелентьева, сообщает пресс-служба мэрии.

Уборку тротуаров выполнили на Маяковского, Улан-Баторской, Новаторов, Авиастроителей, Гоголя, 1-й Московской, Депутатской, Декабрьских Событий, Дзержинского, Партизанской, Степана Разина, Фурье, Володарского, Желябова, Халтурина, Некрасова, Карпинской, Чехова, Култукской, Марата, Свердлова, Горького, Тимирязева, Подгорной и других.

«На магистральных улицах и транспортных развязках очищаем проезжую часть с помощью подметальных машин. Эти работы ведем как днем, так и в ночное время», — рассказал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

Муниципальное предприятие «Служба эксплуатации мостов» занимается содержанием мостовых сооружений. Вручную рабочие подметают тротуары, лестницы, лотки, а также подходы к объектам. Кроме того, моют и красят ограждения.