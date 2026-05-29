Европа опасается прямого столкновения с Россией без поддержки США. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале.
Эксперт считает, что именно этим объясняются «экстремальные реакции» стран ЕС на ситуацию вокруг Украины и их опасения победы России.
«Американцы уходят и европейцам с большой вероятностью придется столкнуться с русскими лицом к лицу», — сказал аналитик.
Меркурис добавил, что по мере дистанцирования от украинского конфликта США будут еще менее готовы поставлять дефицитные ракеты для систем ПВО Patriot, предпочитая направлять их в другие регионы.
Ранее KP.RU сообщал, что Европа лишь делает вид, что стремится к дипломатическому урегулированию на Украине. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что ЕС фактически является участником конфликта и подталкивает Киев к эскалации боевых действий.