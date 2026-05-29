В Иркутске подготовили насыщенную программу ко Дню защиты детей

Главной площадкой праздника станет остров Юность, где с 12:00 до 18:00 развернется «Фестивальный город».
Для гостей организуют восемь интерактивных зон по направлениям «Движения Первых». Будет работать семейное сообщество «Родные-Любимые». Отдельно выступят команды юных инспекторов дорожного движения совместно с ГИБДД — они представят выставку ретроавтомобилей. На образовательной площадке Российского общества «Знание» с 13:00 до 17:00 пройдут лекции и викторины, а также мастер-класс от медиашколы «Телешко» и открытый диалог с участниками программы «Герои Приангарья».
Помимо острова Юность, праздничные события охватят весь город. В филиале центральной детской библиотеки имени Юрия Самсонова на бульваре Постышева в 10:30 состоится праздник мыльных пузырей «Вот оно какое, наше лето!». В роще «Молодежная» в 14:00 начнется игровая анимационная программа. В сквере у фонтана рядом с драмтеатром имени Охлопкова с 12:00 до 13:00 запланирован праздничный концерт для детей из детских домов и прихожан Харлампиевского храма.
Спортивная программа включает чемпионат по футболу среди воспитанников детских садов, который пройдет 29 мая на стадионе «Авиатор», хоккейный матч 31 мая в ХК «Айсберг» и «Веселые старты» для семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья 1 июня в ФОК «Старт», а также турниры по шашкам, плаванию, вольной борьбе, волейболу и художественной гимнастике.
В библиотеках Иркутска в честь Дня защиты детей подготовили большую программу. Ребят ждут праздники, концертно-игровые и литературно-музыкальные программы, квесты и многое другое. Большинство мероприятий рассчитаны на детей младшего школьного и дошкольного возраста. Вход свободный, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
