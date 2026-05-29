Более 15 тысяч гостей посетили винную ярмарку в Ростове-на-Дону

В донском минсельхозпроде подвели итоги проведения федерального эногастрономического проекта Роскачества «Винная ярмарка России», которая проходила с 22 по 24 мая на территории парка имени Октябрьской Революции.
По предварительным данным, за три дня ярмарку посетили более 15 тысяч человек — жителей региона и туристов. По данным Роскачества, это пока рекордная цифра за три проведенных Роскачеством ярмарки. До этого ярмарки прошли в Ярославле и Тюмени. По словам организаторов, высокий интерес аудитории сохранялся на протяжении всех дней работы ярмарки — особенно в вечерние часы и в выходные дни.
На площадке было представлено 25 винодельческих предприятий из разных регионов страны, а также фермерские хозяйства и гастрономические проекты. Гости ярмарки дегустировали российские вина, знакомились с локальной гастрономией, посещали образовательный лекторий и напрямую общались с виноделами. На ярмарке в Ростове-на-Дону было продано более 8000 бутылок вина.
На ярмарке также были представлены сыры, фермерские десерты, мясные деликатесы и авторская продукция, что позволило гостям подбирать гастрономические сочетания к разным стилям вина.
Одной из самых посещаемых частей ярмарки стал образовательный лекторий. В течение трех дней гости могли принять участие в мастер-классах, дегустациях и лекциях от виноделов и экспертов отрасли.
«Сегодня донское виноделие уверенно развивается, сохраняя уникальность и опираясь на традиции, — прокомментировала заместитель губернатора Ростовской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Анна Касьяненко. — Наша ключевая задача — сделать так, чтобы качественная продукция малых и средних виноделен была доступна широкому кругу потребителей. Винная ярмарка становится эффективным инструментом для продвижения локальных брендов, прямым каналом продаж и диалога с покупателем».
Организаторы из Роскачества отметили, что донской регион считается одним из исторических центров отечественного виноделия. Область известна своими автохтонными сортами: «красностопом золотовским», «цимлянским черным», «сибирьковым» и «пухляковским», — а также активным развитием винного туризма и локальных винодельческих хозяйств.
«Ростовская область — один из исторических центров российского виноделия и регион с уникальной винной идентичностью, — подчеркнула заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. — Донские автохтонные сорта, собственная школа виноградарства и сильные локальные хозяйства формируют совершенно особое место региона на винной карте страны. Именно поэтому для нас было принципиально важно провести “Винные ярмарки России” в Ростове-на-Дону — здесь есть не только глубокие винодельческие традиции, но и аудитория, которая действительно интересуется российским вином и гастрономической культурой. Сегодня Ростовская область — это еще и один из самых перспективных регионов для развития винного туризма. Такие ярмарки становятся точкой прямого контакта между производителем и потребителем, помогают малым хозяйствам заявить о себе на федеральном уровне и формируют устойчивый интерес к донскому виноделию далеко за пределами региона».
