Более 15 тысяч гостей посетили винную ярмарку в Ростове-на-Дону

«Ростовская область — один из исторических центров российского виноделия и регион с уникальной винной идентичностью, — подчеркнула заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. — Донские автохтонные сорта, собственная школа виноградарства и сильные локальные хозяйства формируют совершенно особое место региона на винной карте страны. Именно поэтому для нас было принципиально важно провести “Винные ярмарки России” в Ростове-на-Дону — здесь есть не только глубокие винодельческие традиции, но и аудитория, которая действительно интересуется российским вином и гастрономической культурой. Сегодня Ростовская область — это еще и один из самых перспективных регионов для развития винного туризма. Такие ярмарки становятся точкой прямого контакта между производителем и потребителем, помогают малым хозяйствам заявить о себе на федеральном уровне и формируют устойчивый интерес к донскому виноделию далеко за пределами региона».